Ako sa zmenil môj život od výbuchu bytového domu v Prešove.

Čo sa udialo v mojom živote za jeden rok? Ako pomáhajú ľudia v dnešnej dobe? So presvedčená, že ľudskosť nevymrela.

Prešiel jeden rok od okamihu, keď sa stala v Prešove veľmi veľká tragédia.

Vtedy, pred rokom, mi prišla myšlienka vytvoriť FB skupinu Pomôžme ľuďom z vybuchnutého bytového domu v Prešove. Vôbec som netušila, čo to spôsobí a, že to bude mať tak veľký dosah.

Bola to iba myšlienka, že možno nejak pomôžeme poškodeným ľuďom spolu s mojimi 5 000 FB priateľmi. Dnes je v tejto skupine necelých 40 000 ľudí, ktorí pred rokom spojili sily, aby pomohli. Výbuch bytovky dal dokopy celý národ. Začali prichádzať nielen finančné prostriedky, ale aj ponuky na materiálnu pomoc. Pár dni sa vtedy nespalo, iba sa odpisovalo na veľké množstvo správ a všetko sa koordinovalo.

Zažila som však počas toho aj nepríjemné situácie, ktoré nenechali moje oči suché a práve v takýchto chvíľach som si v duchu vyčítala, prečo som založila túto skupinu. Veď som mohla poslať peniaze a v úzadí sledovať, čo sa deje a ako to prebieha. Mala by som pokoj a kľud.

Až po určitom čase som však zistila načo to všetko bolo dobré. Chcete vedieť načo?

Po tejto zbierke mi začalo prichádzať veľmi veľa správ od ľudí či by som im vedela pomôcť pri zbieraní peňazí pre ich deti. Veľmi som sa tomu bránila. Chcela som mať už pokoj. Chcela som už ďalej žiť život ako predtým. Až do chvíle, pokiaľ mi neprišla správa od ženy, ktorá prosila o pomoc pri zbierke. Nešlo však o jej deti, ale o úplne cudzie, ktoré ani ona nepoznala osobne, ale zasiahol ju ich príbeh.

Aj napriek tomu, že už som nechcela nič riešiť som si príbeh prečítala. Príbeh, ktorý ma následne nenechal v noci spať. Išlo o štyri SMA deti, ktoré každé z nich potrebovalo vyzbierať 2 000 000 eur na podanie lieku, vďaka ktorému budú mať šancu žiť.

Vtedy som si v duchu povedala, že tu ide o veľa. Tu ide o život. Hlavou mi prebehla myšlienka, že ak by sa nepodarila vyzbierať potrebná suma a tie deti zomrú, budem si celý život vyčítať, že som to mohla aspoň skúsiť. V tom momente som sa rozhodla, že založím ďalšiu skupinu, ktorú dnes môžete poznať pod názvom Spolu to dokážeme. Dominika Tulipánová, ktorá mi vtedy poslala správu je do dnes súčasťou skupiny a spoluadministrátorkou.

Aj prostredníctvom tejto skupiny sa už podarilo pomôcť pri zbierkach siedmim deťom, kde sa vyzbierala celková suma 6 700 000 eur.

SMA deti dnes už majú úspešne podaný liek a každé jedno z nich robí pokroky a radosť svojim rodičom. Teo má za sebou operáciu nôh. Timurko je už v Jeruzaleme a čaká na transplantáciu kostnej drene. Livinka má objednaný svoj miliónový liek.

Dnes už viem, prečo som pred rokom založila skupinu Pomôžme ľuďom z vybuchnutého bytového domu v Prešove. Bolo to preto, aby som zistila svoj potenciál a svoje možnosti, aby som zistila dary, ktoré mi Pán Boh nadelil.

A aký mám odkaz na záver? Načúvajte myšlienkam, ktoré k vám prídu. Boh alebo niečo, čo je nad vami, vie veľmi dobre kde máte pomáhať, kde je vaše miesto. Stačí s ním spolupracovať. Aj vďaka tomuto načúvaniu sa za jeden rok podarilo vyzbierať 10 700 000 eur.

Teraz viem, že aj napriek tomu, čo sa deje v celom svete, ľudskosť a spolupatričnosť pretrváva. Ďakujem každému jednému z vás, ktorí ste pomohli lebo vďaka vám je svet a naše Slovensko krajšie a lepšie.