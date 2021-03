Aj v zlých časoch sa rodia dobré veci.

O tom ako vzniklo ochotnícke Divadlo spod viaduktu v Hanušovciach nad Topľou aj napriek ťažkému obdobiu.

Je 29. novembra. Sedíme s mojím bratom doma a užívame si spoločné chvíle karantény v družnej debate pri pohári vínka. Hovorí sa, že väčšina rozhovorov skončí pri politike, sexe alebo náboženstve. Tento mýtus však musím vyvrátiť. Naša komunikácia zakotvila pri kultúre. Konkrétnejšie, pri kultúre nášho mesta Hanušovce nad Topľou. Obaja sme sa zhodli na tom, že nám tu niečo chýba. V tomto momente to začalo. Chýba nám tu divadlo.

Divadlo sme v našom meste už v minulosti mali. Jeho presný dátum vzniku však nevieme určiť. Štefana Socha, autor brožúry „História ochotníckeho divadla v Hanušovciach“ s podtitulom „Päťdesiat rokov ochotníckeho divadla v Hanušovciach“ (rok 1971), bol prvý, čo o tom oficiálne informoval. Vo svojej brožúre uvádza, že prvým známym divadelným predstavením, ktoré sa v Hanušovciach nad Topľou odohralo v roku 1921, je hra Zlaté srdce alebo Obeta detinskej lásky od Ferka Urbánka. Počas svojej histórie malo veľké množstvo ochotníkov ako aj zaujímavý repertoár. Obľúbené boli komédie, veselohry, drámy. Okrem divadelných hier mali v Hanušovciach veľký úspech aj estrády. Po roku 1989 však aktívny život ochotníckeho divadla v Hanušovciach nad Topľou postupne upadal. Po tomto roku boli pokusy o obnovu ochotníckeho divadla ale neostali dlho činnými.

Nakoľko môj brat Lukáš Jurko je herec, dlho sme nezaháľali a vytvorili sme hneď názov ochotníckeho divadla - Divadlo spod viaduktu. Prečo Divadlo spod viaduktu? Pretože naše mesto je výnimočne v tom, že máme najdlhší oblúkovitý železničný most v strednej Európe. (Viac o tejto unikátnej stavbe nájdete tu https://www.ciernediery.sk/viadukt-v-hanusovciach-nad-toplou/)

Vytvorili sme profil na instagrame a facebooku, kde sme následne zverejnili výzvu na prihlásenie sa ochotníkov. Netrvalo dlho a v našom novovzniknutom divadle bolo nahlásených 14 ľudí, ktorí sa chceli pridať do tohto projektu. Zistili sme, že práve v roku 2021 je 100 rokov od uvedenia prvej hry ochotníckeho divadla v Hanušovciach nad Topľou. Na základe toho sme sa aj rozhodli, že našou prvou divadelnou hrou bude Zlaté srdce alebo Obeta detinskej lásky od Ferka Urbánka, ktorú plánujeme odpremiérovať koncom tohto roka.

Aby sme však boli aktívni už od samotného vzniku, uvažovali sme čo počas covid obdobia, keď je zákaz vychádzania, môžeme pre verejnosť priniesť. 18. januára sme začali prvým streamom tallkshow s Marekom Luptákom. ( https://www.instagram.com/p/CKMoQPnlVdf/?igshid=1rryr8tvgaxfl&fbclid=IwAR1Sng3NCrRXd3y2MP-mhL1ZqgVvjzFIlu5x46V77MQBx7QlIW2_M5J_fzY ) Takouto formou sme už vyspovedali herca a ochotníckeho režiséra Martina Zachara, tanečníka Peťa Dvorského ml. ako aj herca a moderátora Radoslava Kurica. V týchto streamoch plánujeme aj naďalej pokračovať.

Ďalšia aktivita, ktorú sme spustili, je nahrávanie rozprávok pre verejnosť. Vyberáme známe rozprávky, ktoré spracujeme do podoby scenára. Následne rozdelíme jednotlivé postavy medzi ochotníkov. Spájame sa prostredníctvom sociálnych sietí v dohodnutom termíne a čase. Spoločne si to viackrát prečítame a následne prechádzame k samotnému nahrávaniu. Hoci sme sa ešte nikdy všetci spoločne nestretli, spolupráca prebieha výborne. Našou prvotinou bola Červená čiapočka. (https://www.youtube.com/watch?v=j5I_gLAAAl0 ) Druhou nahranou rozprávkou bol Pinocchio. Každú nedeľu zverejňujeme novú rozprávku. Tu to však nekončí. Celý týždeň sa môžu zapájať deti i dospelído kreslenia obrázkov z príbehu, ktorý si vypočuli. Následne jednu kresbu odmeníme knihou. Rozprávky si našli obľubu u našich sledovateľov a v peknom množstve sa zapájajú aj do kreslenia.

Naše aktivity pravidelne zverejňujeme na našom FB a instagramovom profile https://www.facebook.com/Divadlo-spod-viaduktu-104801041478522

https://www.instagram.com/divadlo_spod_viaduktu/

Viac o samotnom divadle ako aj o ochotníkoch nájdete na www.divadlospodviaduktu.sk

Táto naša činnosť je dôkazom toho, že aj napriek tomu, že je ťažké covid obdobie kedy máme sedieť zatvorený doma sa môžu zrodiť zaujímavé projekty s veľkou obľubou a prínosom pre verejnosť.

Spoluzakladateľ ochotníckeho divadla Mgr. art Lukáš Jurko v rukách držiaci hru od Ferka Urbanka - Zlaté srdce.

video //www.youtube.com/embed/EavrcWgAkBc